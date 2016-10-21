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Консулы посетили двух заключенных в России украинцев

Пятница, 21 октября 2016, 13:23

Украинские консулы в Ростове-на-Дону встретились с незаконно осужденными в РФ гражданами Украины Алексеем Чирнием и Сергеем Литвиновым.

Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел.

Отмечается, что 19 октября 2016 года в помещении исправительной колонии в Ростовской области состоялась встреча консулов ​​Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону с незаконно осужденными в России гражданами Украины А.Чирнием и С.Литвиновым.

Во время встречи украинские консулы имели возможность проверить условия содержания и состояние соотечественников.

Жалоб на наличие предвзятого отношения или других противоправных действий со стороны администрации колонии заключенные не высказывали, говорится в сообщении.

Литвинов был задержан летом 2014 года. По версии российского следствия, он в составе украинского добровольческого батальона "Днепр-1" убил несколько десятков мирных жителей Луганской области. В Днепре-1 заявили, что у них никогда не было такого бойца.

25 ноября 2015 года обвинения в массовых убийствах с Литвинова были сняты, но одновременно было возбуждено дело о грабеже. По версии следствия, украинец вместе с неизвестными военными отнял у гражданина России Александра Лысенко два автомобиля.

20 апреля суд приговорил Литвинова к 8,5 годам колонии строгого режима. 

Крымчанин Алексей Чирний является фигурантом "дела Олега Сенцова", которое еще называют "делом крымских террористов". Правозащитники называют всех четырех осужденных по этому делу политическими заключенными.

Чирния задержали российские силовики в мае 2014 года, после оккупации Крыма Россией, и обвинили, в частности, в попытке подорвать памятник Ленину в Симферополе. К нему девять месяцев не допускали украинского консула, а когда эта встреча состоялась, Чирний сообщил, что к нему применили пытки.

Украинская правда

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Темы: Росcиязаложникиполитзаключенные
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