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Экс-регионал Шаповалов вышел из группы "Воля народа"

Пятница, 21 октября 2016, 13:28

Депутат Юрий Шаповалов вышел из группы "Воля народа" в Верховной Раде.

Соответствующее заявление он зачитал в пятницу с трибуны парламента.

"Сообщаю о выходе из составы депутатской группы "Воля народа". Шаповалов Юрий Анатольевич", – сказал он.

Шаповалов добавил, что подал это заявление еще четыре дня назад, но, поскольку председатель Верховной Рады Андрей Парубий его не зачитывал, он решил сделать это самостоятельно.

Шаповалов родом из Кременчуга Полтавской области, там он занимался бизнесом. Впервые был избран в парламент в 2012 году, до февраля 2014 года входил во фракцию Партии регионов, из которой вышел после событий на Майдане.

Олег Шанковский, УП

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Темы: Верховная Рада
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