Заступник міністра юстиції задекларував годинник за 60 тисяч

Заступник міністра юстиції Гія Гецадзе задекларував 2 картини вартістю 260 тисяч гривень та золоті наручні годинники Breguet вартістю 60 тисяч гривень.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляють "Українські новини".

Зазначено, що заступник міністра придбав картину Нателли Іанкошвілі за 96 тисяч гривень в 2012 році і картину Лері Чантурія за 165 тисяч гривень в 2011 році.

Годинник він купив в 2007 році.

Як відомо, Гецадзе працює заступником міністра юстиції з 4 лютого 2015 року. Протягом 2003-2005 років Гецадзе обіймав посаду заступника міністра юстиції Грузії, був представником президента Грузії в Імеретії.

У 2005 році Гецадзе покинув державну службу і очолив юридичну фірму "Гецадзе і Патеішвілі".