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Замминистра юстиции задекларировал часы за 60 тысяч

Пятница, 21 октября 2016, 13:43

Заместитель министра юстиции Гия Гецадзе задекларировал 2 картины стоимостью 260 тыс. гривен и золотые наручные часы Breguet стоимостью 60 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, сообщают "Украинские новости".

Указано, что замминистра приобрел картину Нателлы Ианкошвили за 96 тыс. гривен в 2012 году и картину Лери Чантурия за 165 тыс. гривен в 2011 году.

Часы он приобрел в 2007 году.

Как известно, Гецадзе работает заместителем министра юстиции с 4 февраля 2015 года. В течение 2003-2005 годов Гецадзе занимал должность заместителя министра юстиции Грузии, был представителем президента Грузии в Имеретии.

В 2005 году Гецадзе покинул государственную службу и возглавил юридическую фирму "Гецадзе и Патеишвили".

Темы: декларацииМинюст
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