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Лещенко передав Гройсману компромат на людину Фаєрмарка

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 14:27

Депутат БПП Сергій Лещенко просить прем’єр-міністра Володимира Гройсмана розібратися з оборудкою довкола тендера на днопоглиблювальні роботи у порту "Южний".

Про це він заявив із трибуни Верховної Ради 21 жовтня.

Лещенко сказав, що попри рішення про фінансування партій із державного бюджету "корупція продовжується, "смотрящі" працюють і далі".

Він нагадав, що компанія Jan De Nul Україна виграла тендер на 1 мільярд гривень, хоча голландська компанія Van Oord Україна пропонувала ціну на 90 мільйонів меншу за ті ж послуги.

Вже за 2 місяці після оголошення тендеру в Jan De Nul змінився акціонерний склад: контрольний пакет, 55%, отримали два офшорні підприємства з Кіпру, а директором став один з помічників Сергія Фаєрмарка, народного депутата від "Народного фронту".

"Мною буде скеровано запит до Національного антикорупційного бюро України для того, щоб було проведено перевірку цього зловживання", – сказав Лещенко.

"Так само сьогодні мною особисто було передано документи про це до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана", – повідомив він.

Олена Рощенко, УП

Теми: держзакупівліЛещенкоГройсманНАБУкорупція
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