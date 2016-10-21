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Ляшка просять розповісти про броньований Кадилак, палаци і офіс

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 14:53

Депутат від БПП Сергій Лещенко закликає лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка розповісти про офіс своєї партії у Києві, броньований "Кадилак" та інші статки.

Стоячи на трибуні Верховної Ради, Лещенко показав обкладинку останнього числа журналу "Новое время", на якій зображено Ляшка із вилами.

 

Лещенко закликає Ляшка розповісти, на які кошти живе його партія

"Нехай вся країна побачить, на що живе ця політична сила. Нехай він розкаже про Кадилак броньований за 350 тисяч доларів. Хай лідер цієї партії розкаже про палаци, про найбільш дорогий центр у Києві, де тепер базується "партія чесних борців за добробут простих українських громадян", – сказав депутат фракції БПП.

"Звичайно, дуже легко виходити на трибуни й рвати на собі сорочку, розповідаючи про захист знедолених", – додав Лещенко.

Він порадив усім придбати цей журнал і "почитати правду про цього політика".

Після виступу Лещенка віце-спікер Ірина Геращенко сказала, що "прізвище не називалося" – тому Ляшко не може взяти репліку.

Олена Рощенко, УП

Теми: Ляшко ОлегЛещенкоВерховна Рада
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