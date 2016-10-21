Ляшко просят рассказать о бронированном Кадиллаке, дворцах и офисе

Депутат от БПП Сергей Лещенко призывает лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко рассказать об офисе своей партии в Киеве, бронированный "Кадиллак" и других средствах.

Стоя на трибуне Верховной Рады, Лещенко показал обложку последнего номера журнала "Новое время", на которой изображен Ляшко с вилами.

Лещенко призывает Ляшко рассказать, на какие средства живет его партия

"Пусть вся страна увидит, на что живет эта политическая сила. Пусть он расскажет о Кадиллаке бронированном за 350 тысяч долларов. Пусть лидер этой партии расскажет о дворцах, о самом дорогом центре в Киеве, где теперь базируется "партия честных борцов за благосостояние простых украинских граждан", – сказал депутат фракции БПП.

"Конечно, очень легко выходить на трибуны и рвать на себе рубашку, рассказывая о защите обездоленных", – добавил Лещенко.

Он посоветовал всем приобрести этот журнал и "почитать правду об этом политике".

После выступления Лещенко вице-спикер Ирина Геращенко сказала, что "имя не называлось" – поэтому Ляшко не может взять реплику.

Алена Рощенко, УП