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Гройсман доручив скасувати скандальний тендер на поглиблення дна

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 15:39

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив скасувати тендер на днопоглиблювальні роботи для порту "Южний" і провести новий через систему держзакупівель ProZorro.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook після заяв депутата від БПП Сергія Лещенка про оборудку за участю компанії, пов’язаної з помічником нардепа "Народного фронту" Сергія Фаєрмарка.

"У лютому 2016 року був організований тендер на будівництво об'єкта: "Реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів порту "Южний". Наприкінці вересня комітетом з конкурсних торгів прийнято рішення визнати переможцем з-поміж учасників, допущених до оцінки за найбільшою кількістю балів, ТОВ "Ян Де Нул Україна", – зазначив міністр.

"Цей тендер став предметом розслідування як з боку Міністерства інфраструктури, так і правоохоронних органів, АМКУ. Були заяви як з боку окремих народних депутатів щодо непрозорого проведення конкурсу та його переможця, так і з боку профспілок", – додав він.

Омелян повідомив, що особисто зустрівся з компанією "Ян Де Нул" – і та підтвердила намір працювати в Україні.

"Сьогодні, після години запитань до уряду в парламенті, окремо обговорили цю ситуацію з прем'єр-міністром", – зазначив він.

"З метою забезпечення повної прозорості та уникнення можливих спекуляцій прем'єр-міністр дав доручення АМПУ скасувати тендер і провести новий через систему ПроЗорро із врахуванням пріоритетів розвитку порту і взятих державою на себе зобов'язань з залучення іноземних інвестицій", – заявив Омелян.

"Окремо домовилися з прем'єр-міністром, що через тиждень спільно з новим очільником "Укравтодору" та керівником АМПУ проведемо зустріч з автодорожніми і днопоглиблювальними компаніями на просту і зрозумілу тему: "Уряд не бере хабарів, Ви - працюєте дешево, швидко, якісно!", – додав він.

Як відомо, 20 жовтня депутат Лещенко заявив, що компанія Jan De Nul Україна, пов’язана з помічником нардепа "Народного фронту" Сергія Фаєрмарка, виграла тендер на днопоглиблювальні роботи для порту "Южний" на 1 мільярд гривень, хоча голландська компанія Van Oord Україна пропонувала ціну на 90 мільйонів меншу.

21 жовтня він передав прем’єру документи про цю "оборудку", до якої можуть бути причетні представники "Народного фронту".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: держзакупівлікорупціяГройсманЛещенкоНародний фронт
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