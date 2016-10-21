ОБСЄ: на Донбас стало більше заходити поїздів з РФ

Вдвічі зросла кількість поїздів, що заходять на непідконтрольну Києву територію Донбаса через Гуково і Донецьк.

Про це йдеться у тижневому огляді місії ОБСЄ на блокпостах Гуково і Донецьк поблизу українсько-російського кордону.

Як вказується на графіку з 20 вересня у цих пропускних пунктах вдвічі збільшилась кількість поїздів, що прямували з території Росії на непідконтрольну Києву територію Донбасу.

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Так, якщо за тиждень 13-20 вересня спостерігалося лише 4 таких поїзди, то з 20 вересня кількість поїздів зросла до 8.

Як відомо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг під час брифінгу у п'ятницю заявив, що обидві сторони конфлікту на Донбасі від часу укладання угоди про розведення продемонстрували серйозне ставлення до цього процесу.

Українська правда