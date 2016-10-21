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ОБСЕ: на Донбасс стало больше заходить поездов с РФ

Пятница, 21 октября 2016, 17:58

Вдвое выросло количество поездов, заходят на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса через Гуково и Донецк.

Об этом говорится в недельном обзоре миссии ОБСЕ на блокпостах Гуково и Донецк вблизи российско-украинской границы.

Как указывается на графике, с 20 сентября в этих пропускных пунктах вдвое увеличилось количество поездов, следовавших с территории России на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

 
Скриншот

Так, если за неделю 13-20 сентября наблюдалось только 4 таких поезда, то с 20 сентября количество поездов возросла до 8.

Как известно, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время брифинга в пятницу заявил, что обе стороны конфликта на Донбассе со дня заключения соглашения о разведении продемонстрировали серьезное отношение к этому процессу.

Украинская правда

Темы: РосcияДонбасстерроризм
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