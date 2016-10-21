ГПУ передало справу Кацуби в суд, Курченка судитимуть заочно

Генпрокуратура завершила досудове розслідування щодо колишнього заступника Голови "Нафтогаз України" Олекандра Кацуби.

Про це у п'ятницю повідомляє Генпрокуратура.

Вказується, що Кацуба підозрюється в умисній участі в період з серпня 2012 року по теперішній час "у злочинній організації Януковича В.Ф. з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів".

Також він звинувачується в "умисному заволодінні шляхом зловживання ним своїм службовим становищем грошовими коштами, належними ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в сумі понад 449,9 млн грн та вчиненні закінченого замаху на заволодіння грошовими коштами цієї Компанії в сумі 5,1 млрд грн, а також в складанні і видачі ним завідомо неправдивих офіційних документів".

Загалом він звинувачується у вчиненні злочинів, передбачених статтями "створення злочинної організації", "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", "замах на злочин", "вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією", "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", "службове підроблення".

В повідомленні ГПУ вказується, що найближчим часом заплановано отримання дозволу суду на заочне засудження відносно Сергія Курченка, Сергія Кацуби та "інших учасників вищевказаної злочинної організації, які переховуються від органів досудового розслідування та суду на території Російської Федерації".

Як відомо, 17 червня слідчі ГПУ затримали, а 18 червня суд арештував на два місяці молодшого брата із сумнозвісного клану Кацуб Олександра.

У середині серпня суд продовжив його арешт ще на два місяці.

Як сказано у статті "Української правди" Кацуба, будучи главою "Чорноморнафтогазу", підписував документи на закупівлю скандальних "вишок Бойка". Правда, затримали його не в цій справі, а в розслідуванні "бензинової" справи Курченка.

За версією слідства, Кацуба-молодший після свого переходу із "Чорноморнафтогазу" на посаду заступника глави "Нафтогазу" допоміг компанії Курченка "Газ України 2020" вкрасти у державного холдингу бензину на 500 мільйонів гривень.

В кінці вересня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що керівник фракції "Відродження" у Верховній Раді Віталій Хомутиннік просив його звільнити Кацубу з-під варти, мотивуючи це тим, що група, членом якої є його батько – Володимир Кацуба – може перестати голосувати за рішення влади.

Луценко запевнив, що відмовив Хомутинніку.

Українска правда