ГПУ передала дело Кацубы в суд, Курченко будут судить заочно

Генпрокуратура завершила досудебное расследование в отношении бывшего заместителя председателя "Нафтогаз Украины" Олекандра Кацубы.



Об этом в пятницу сообщает Генпрокуратура.



Указывается, что Кацуба подозревается в умышленном участия в период с августа 2012 по настоящее время "в преступной организации Януковича В.Ф. с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений".



Также он обвиняется в "умышленном завладении путем злоупотребления им своим служебным положением денежными средствами, принадлежащими ОАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в сумме более 449, 9 млн грн и совершении оконченного покушения на завладение денежными средствами этой компании в сумме 5,1 млрд грн, а также в составлении и выдаче им заведомо ложных официальных документов".



В целом он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "создание преступной организации", "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "покушение на преступление", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "служебный подлог".

В сообщении ГПУ указывается, что в ближайшее время планируется получение разрешения суда на заочное осуждение в отношении Сергея Курченко, Сергея Кацубы и "других участников вышеуказанной преступной организации, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда на территории Российской Федерации".

Как известно 17 июня следователи ГПУ задержали, а 18 июня суд арестовал на два месяца младшего брата с печально клана Кацуба Александра.

В середине августа суд продлил его арест еще на два месяца.

Как сказано в статье "Украинской правды" Кацуба, будучи главой "Черноморнефтегаза", подписывал документы на закупку скандальных "вышек Бойко". Правда, задержали его в этом деле, а в расследовании "бензиновой" дела Курченко.

По версии следствия, Кацуба-младший после своего перехода из "Черноморнефтегаза" на должность заместителя главы "Нафтогаза" помог компании Курченко "Газ Украины 2020" украсть у государственного холдинга бензина на 500 млн гривен.

В конце сентября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что руководитель фракции "Возрождение" в Верховной Раде Виталий Хомутынник просил его освободить Кацуба из-под стражи, мотивируя это тем, что группа, членом которой является его отец - Владимир Кацуба - может перестать голосовать за решения властей .

Луценко заверил, что отказал Хомутынник.

Украинская правда