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Порошенко – Путину на переговорах в Берлине: "Ты просто перестань стрелять!"

Суббота, 22 октября 2016, 01:31
Порошенко – Путину на переговорах в Берлине: Ты просто перестань стрелять!

Во время переговоров "Нормандской четверки" 19 октября президент Петр Порошенко повысил голос на главу РФ Владимира Путина, когда тот пытался его перебить.

Об этом пишет "Лига.net".

Как известно, основная дискуссия происходила вокруг темы безопасности. И с самого начала разговор зашел в тупик.

"Украинская делегация приводила один аргумент за другим, демонстрировала доказательства продолжающейся эскалации, убеждала в том, что невозможно в Украине двигаться по политическому треку Минска без реального и всеобъемлющего прекращения огня с освобождением заложников и разведением сторон", - говорится в сообщении.

Однако, как пишет "Лига.net", Путин делал вид, что этого не понимает и продолжал настаивать на выборах, особом статусе, амнистии - без каких-либо гарантий со стороны Москвы по прекращению огня, выводу войск и передаче границы под контроль Украины .

Отмечается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель пыталась вернуть Путина в конструктивное русло и заставить говорить конкретно по пунктам. 

"Давай договоримся, что надо прекратить огонь", - сказала Меркель. 

Путин парировал, что это "украинская идея", а значит - Москва будет содействовать блоку безопасности, но ничего обещать и гарантировать якобы не может.

Во время одной из таких дискуссий, когда слово взял президент Порошенко, он, обращаясь непосредственно к Путину, сказал: "Знаете, ни для кого не секрет, сколько вашего оружия и войск на оккупированных территориях Донбасса. Для чего мы здесь? Чтобы вы перестали стрелять...".

В этот момент Путин попытался перебить Порошенко репликой о необходимости выполнения политической части Минска.

Порошенко повысил голос: "Нет, ты просто перестань стрелять!".

Путин, говорят собеседники ЛІГА.net  в украинской делегации, выглядел так, будто бы не понимал, что он вообще здесь делает и с какой целью проводится эта встреча. Однако он знает, что в декабре будут рассматривать санкции. Ему надо любой ценой добиться ослабления в части доступа к западным кредитам для рефинансирования российских долгов. 

Как известно, в ночь на 20 октября в Берлине более 4 часов проходили переговоры нормандской четверки: канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

Ни один документ по итогам встречи подписан не был.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинПорошенко
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