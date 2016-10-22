Сенцова і Кольченка спробують обміняти на росіян - росЗМІ

Переговори про повернення на батьківщину українців Олега Сенцова і Олександра Кольченка, засуджених в Росії до тривалих термінів ув'язнення, продовжаться в форматі можливого рівноцінного обміну на росіян, які утримуються під вартою в Україні.

Про це повідомило російському "Інтерфаксу" в суботу джерело, знайоме з ситуацією.

"Українська сторона продовжить домагатися видачі Сенцова і Кольченка по дипломатичних каналах в рамках процедури обміну громадянами. У цьому випадку громадянство обмінюваних осіб значення не має", - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що відмова російського Мін'юсту видати Сенцова і Кольченка відповідно до Конвенції про передачу засуджених осіб від 1983 року "була очікуваною".

За словами джерела, не виключено, що засуджені на тривалі терміни українці будуть помилувані главою держави, як це було у випадку з повернутими на батьківщину Геннадієм Афанасьєвим і Юрієм Солошенком, а також депутатом Верховної Ради Надією Савченко.

Співрозмовник агентства нагадав, що остання перед поверненням на батьківщину була помилувана президентом РФ, а російські громадяни Євген Єрофєєв і Олександр Александров, які повернулися до Росії одночасно з Савченко - президентом України Петром Порошенко.

Як відомо, Росія відмовилася видати Україні ув'язнених в РФ кримчан Олександра Кольченка та Олега Сенцова, бо вважає їх громадянами РФ.