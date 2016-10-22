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Сенцова и Кольченко попробуют обменять на россиян – росСМИ

Суббота, 22 октября 2016, 09:59

Переговоры о возвращении на родину украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, осужденных в России к длительным срокам заключения, продолжатся в формате возможного равноценного обмена на россиян, содержащихся под стражей в Украине.

Об этом сообщил российскому "Интерфаксу" в субботу источник, знакомый с ситуацией.

"Украинская сторона продолжит добиваться выдачи Сенцова и Кольченко по дипломатическим каналам в рамках процедуры обмена гражданами. В этом случае гражданство обмениваемых лиц значения не имеет", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что отказ российского Минюста выдать Сенцова и Кольченко в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц от 1983 года "был ожидаем".

По словам источника, не исключено, что осужденные на длительные сроки украинцы будут помилованы главой государства, как это было в случае с возвращенными на родину Геннадием Афанасьевым и Юрием Солошенко, а также депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко.

Собеседник агентства напомнил, что последняя перед возвращением на родину была помилована президентом РФ, а вернувшиеся одновременно с ней в РФ российские граждане Евгений Ерофеев и Александр Александров - президентом Украины Петром Порошенко.

Как известно, Россия отказалась выдать Украине заключенных в РФ крымчан Александра Кольченко и Олега Сенцова, так как считает их гражданами РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СенцовРосcия
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