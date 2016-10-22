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В Алеппо третій день "режиму тиші", евакуація досі не розпочалася

Субота, 22 жовтня 2016, 12:39

В Алеппо вже третій день зберігається режим припинення вогню, оголошеного сирійським режимом та Росією, але медична евакуація і доставка допомоги досі не розпочалася.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Сирійського центру із моніторингу дотримання прав людини, з четверга не було жодних авіаударів сирійської або російської авіації.

Повстанці заявили, що вони не можуть прийняти припинення вогню, яке, мовляв, нічого не вирішує для полегшення становища тих, хто вирішив залишитися в утримуваних повстанцями районах Алеппо, і вважають, що це частина державної політики, спрямованої на очищення міст від політичних опонентів.

Сирійська армія і Росія закликали жителів і повстанців покинути місто через спеціальні коридори і відправитися в інші утримувані повстанцями регіони, але з'являються дуже мало людей виявили бажання залишити місто.

"Ніхто не пішов через коридори. Невелика кількість людей, які намагалися  вийти, наштовхнулися на обстріли навколо (зона коридору) і не змогли вийти", - сказав Закарія Малахіфі, один із представників повстанських груп.

Сутички між повстанцями і сирійськими урядовими періодично фіксувалися протягом останніх трьох днів уздовж лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що гуманітарна пауза в сирійському місті Алеппо продовжена до 24 жовтня і може бути пролонгована ще.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяРосіявійна
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