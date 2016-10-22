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В Алеппо третий день "режима тишины", эвакуация до сих пор не началась

Суббота, 22 октября 2016, 12:39

В Алеппо уже третий день сохраняется режим прекращения огня, объявленного сирийским режимом и Россией, но медицинская эвакуация и доставка помощи до сих пор не началась.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Сирийского центра по мониторингу соблюдения прав человека, с четверга не было авиаударов сирийской или российской авиации по Алеппо.

Повстанцы заявили, что они не могут принять прекращения огня, которое, мол, ничего не решает для облегчения положения тех, кто решил остаться в удерживаемых повстанцами районах Алеппо, и считают, что это часть государственной политики, направленной на очистку городов от политических оппонентов.

Сирийская армия и Россия призвали жителей и повстанцев покинуть город через специальные коридоры и отправиться в другие удерживаемые повстанцами регионы, но очень мало людей изъявили желание покинуть город.

"Никто не пошел через коридоры. Небольшое количество людей, которые пытались выйти, наткнулись на обстрелы вокруг (зона коридора) и не смогли выйти", - сказал Закария Малахифи, один из представителей повстанческих групп.

Столкновения между повстанцами и сирийскими правительственными периодически фиксировались в течение последних трех дней вдоль линии фронта.

Ранее сообщалось, что гуманитарная пауза в сирийском городе Алеппо продлена до 24 октября и может быть пролонгирована еще.

Европейская правда

Темы: СирияРосcиявойна
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