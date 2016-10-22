Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: Без втрат, 3 поранених. Бойовики застосували "Гради"

Субота, 22 жовтня 2016, 12:40

За минулу добу у зоні АТО загиблих серед українських військовослужбовців немає, троє бійців зазнали поранень. 

Про це на брифінгу 22 жовтня повідомив речник  Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко. 

"На Луганському напрямку загалом за добу зафіксовано 12 ворожих обстрілів, 3 з них з важкого озброєння. Після нетривалої паузи бойовики знову застосували системи "Град", випустивши 15 реактивних снарядів. Вогонь вівся з боку н.п. Стаханов", - зазначив він.

"Поблизу Новозванівки українські війська утримали позиції під артилерійськими та мінометними обстрілами. Окупанти також застосували легке озброєння майже по всьому фронту, у Станиці Луганській, Жовтому, Кримському та у Попаснянському районі", - повідомив Лисенко.

На Донецькому напрямку левова частка обстрілів припала на важке озброєння, зокрема міномети.

"Щільність вогню дуже висока, було випущено майже 150  мінометних мін різного калібру. Загалом сталося 9 ворожих обстрілів, 7 з них з важкого озброєння", - зазначив речник Міноборони. 

На Маріупольському напрямку активні бойові дії тривають на ділянці "Красногорівка - Мар'їнка", та "Павлопіль - Широкине", зафіксовано 18 випадків відкриття вогню, 6 - з важкого озброєння. 

"Там окупанти активно застосовують важке озброєння. Через вчорашній обстріл частина Красногорівка лишилася без світла, там пошкоджено будівлю закритої трансформаторної станції", - повідомив Лисенко. 

Українська правда 

Теми: АТОДонбасМінські угодижертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
Усі новини...
Реклама: