Сутки в АТО: Без потерь, 3 раненых. Боевики применили "Грады"

За минувшие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военнослужащих нет, трое бойцов получили ранения.

Об этом на брифинге 22 октября сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"На Луганском направлении всего за сутки зафиксировано 12 вражеских обстрелов, 3 из них из тяжелого вооружения. После непродолжительной паузы боевики вновь применили системы "Град", выпустив 15 реактивных снарядов. Огонь велся со стороны н.п. Стаханов", - отметил он.

"Вблизи Новозвановки украинские войска удержали позиции под артиллерийскими и минометными обстрелами. Оккупанты также применили легкое вооружение почти по всему фронту, в Станице Луганской, Желтом, Крымском и в Попаснянском районе", - сообщил Лысенко.

На Донецком направлении львиная доля обстрелов пришлась на тяжелое вооружение, в том числе минометы.

"Плотность огня очень высокая, было выпущено почти 150 минометных мин разного калибра. В целом произошло 9 вражеских обстрелов, 7 из них из тяжелого вооружения", - отметил спикер Минобороны.

На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжаются на участке "Красногоровка - Марьинка", и "Павлополь - Широкино", зафиксировано 18 случаев открытия огня, 6 - из тяжелого вооружения.

"Там оккупанты активно применяют тяжелое вооружение. Из-за вчерашнего обстрела часть Красногоровки осталась без света, там повреждено здание закрытой трансформаторной станции", - сообщил Лысенко.

Украинская правда