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Україна просить Росію передати Чирнія

Субота, 22 жовтня 2016, 15:03
Україна просить Росію передати Чирнія

Мін'юст надішле Росії запит про передачу незаконно засудженого українця Олексія Чирнія.

Про це повідомив у суботу в Facebook заступник міністра Сергій Петухов.

"Щойно підписав запит в Росію про передачу незаконно засудженого там Олексія Чирнія відповідно до поданої ним заяви", - зазначив він.

"За два роки Чирнія весь час кидали у різні кути - Магадан, Лефортово, Ростовська область. Не завжди було відомо, де він саме, до нього довго не допускали нашого консула. Ми не полишимо його, допоки він не повернеться в Україну", - запевнив заступник міністра юстиції.

Кримчанин Олексій Чирній є фігурантом "справи Олега Сенцова", яку ще називають "справою кримських терористів". Правозахисники називають всіх чотирьох засуджених у цій справі політичними в'язнями.

Чирнія затримали російські силовики в травні 2014 року, після окупації Криму Росією, і звинуватили, зокрема, у спробі підірвати пам'ятник Леніну в Сімферополі. До нього дев'ять місяців не допускали українського консула, а коли ця зустріч відбулася, Чирній повідомив, що до нього застосували тортури.

Як заявляв російський адвокат Ілля Новіков, який деякий час захищав Чирнія, українець обмовив себе та інших учасників справи під час слідства і пішов на угоду зі слідством саме через тортури.

У червні російська журналістка і правозахисниця Зоя Светова висловлювала думку, що Чирнія можуть скоро відпустити в Україну.

28 вересня адвокат Ілля Новіков повідомив, що Чирнія етапували зі слідчого ізолятора в Москві в Ростов-на-Дону.

21 жовтня українські консули в Ростові-на-Дону зустрілися з незаконно засудженими в РФ громадянами України Олексієм Чирнієм і Сергієм Литвиновим.

Українська правда

Теми: Росіяполітв'язні
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