Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ має забезпечити постійний доступ консула та представників МКЧХ до Сенцова

Субота, 22 жовтня 2016, 16:37

РФ має забезпечити постійний доступ українського консула та представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до незаконно засудженого в РФ українського кінорежисера та активіста Олега Сенцова.

Про це 22 жовтня заявив заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергій Пєтухов.

За словами Пєтухова, консул та представники МКЧХ мають бути допущені до Сенцова "для контролю за його станом здоров'я та забезпечення особистої безпеки".

"Після вчорашнього розголосу Олега перевели в ШІЗО на 15 діб. Його сестра пише про вирогідність застосування до нього тортур. Тортури заборонені Європейською Конвенцією з прав людини, стороною якої є і Росія. За жодних обставин людина не може бути піддана тортурам, нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню", - зазначив Пєтухов. 

Як відомо, раніше Росія відмовилася видати Сенцова Україні, бо вважає його громадянином РФ.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СенцовРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Сенцов
Сенцова підвищили у званні
Фільм Сенцова "Носоріг" отримав Гран-прі на польському кінофестивалі
Сенцов розповів, як живеться на передовій: став оператором NLAW
Останні новини
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
Усі новини...
Реклама: