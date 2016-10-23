Заступник міністра юстиції задекларувала майже півмільйона гривень та $290 тисяч

Перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова задекларувала 450 тис. гривень, 40 тис. євро та 290 тис. доларів готівки в 2015 році.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Також Севостьянова задекларувала ряд об'єктів рухомого майна, вартість яких перевищує 100 мінімальних заробітних плат, але конкретна ціна кожного з них в документі не вказана.

Зокрема, задекларовані шуба (торгової марки Manzari), отримана у власність в 2012 році; кулон (Chopard), кільце (Graff) і годинник (Breguet) від 2013 року; годинник (Ulysse Nardin) від 2014 роки; кулон, сережки і кільце без вказівки торгової марки, придбані до 2010 року.

"Були питання по цінному рухомому майну, бо більшість з нього це подарунки, які отримані доволі давно, тому стосовно вартості довелось керуватися припущеннями, але вирішила краще написати все. Всіх, хто тепер хоче мене пограбувати, попереджаю, що вдома ані грошей, ані цінностей не зберігаю", - написала Севостьянова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Крім того, згідно з електронної декларації у першого заступника міністра є право на користування 2 автомобілями, що належать Вікторії Севостьяновій: Lexus RX350 (2008 року випуску) і Porsche Cayenne (2013 року випуску).

Решта відомості в електронній декларації не відрізняються від заповненої в квітні 2015 року декларації, але більш конкретизовані.

Із загальної суми доходів Севостьянової в 214 967 гривень заробітна плата склала 205 478 гривень, зарплата за сумісництвом в Національному університеті "Одеська юридична академія" - 9 489 гривень.

В користуванні у неї знаходиться квартира площею 147 кв. м, що належить Віктору Поліщуку, також вона володіє 1/4 квартири в Черкасах загальною площею 68 кв. м.

Севостьянова володіє автомобілем Toyota Solara 2006 року випуску.

На рахунках в Державному експортно-імпортному банку у неї знаходиться 5 998 гривень, а в "Райффайзен Банк Аваль" - 95 823 гривні.