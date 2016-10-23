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Заместитель министра юстиции задекларировала почти полмиллиона гривен и $ 290 000

Воскресенье, 23 октября 2016, 00:34

Первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова задекларировала 450 тыс. гривен, 40 тыс. евро и 290 тыс. долларов наличности в 2015 году.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Также Севостьянова задекларировала ряд объектов движимого имущества, стоимость которых превышает 100 минимальных заработных плат, но конкретная цена каждого из них в документе не указана.

В частности, задекларированы шуба (торговой марки Manzari), полученная в собственность в 2012 году; кулон (Chopard), кольцо (Graff) и часы (Breguet) от 2013 года; часы (Ulysse Nardin) от 2014 года; кулон, серьги и кольцо без указания торговой марки, приобретенные до 2010 года.

"Были вопросы по цене движимого имущества. Большинство - это подарки, полученные достаточно давно, поэтому по стоимости пришлось руководствоваться предположениями, но решила лучше указать все. Всех, кто теперь хочет меня ограбить, предупреждаю, что дома ни денег, ни ценностей не храню" , - написала Севостьянова на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, согласно электронной декларации у первого заместителя министра право на пользование 2 автомобилями, принадлежащих Виктории Севостьяновой: Lexus RX350 (2008 года выпуска) и Porsche Cayenne (2013 года выпуска).

Остальные сведения в электронной декларации не отличаются от заполненной в апреле 2015 года году декларации, но более конкретизированы.

Из общей суммы доходов Севостьяновой в 214 967 гривен заработная плата составила 205 478 гривен, зарплата по совместительству в Национальном университете "Одесская юридическая академия" - 9489 гривен.

В пользовании у нее находится квартира площадью 147 кв. м, принадлежащая Виктору Полищуку, также она обладает 1/4 квартиры в Черкассах общей площадью 68 кв. м.

Севостьянова владеет автомобилем Toyota Solara 2006 года выпуска.

На счетах в Государственном экспортно-импортном банке у нее находится 5998 гривен, а в "Райффайзен Банк Аваль" - 95 823 гривны.

Темы: декларацииМинюст
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