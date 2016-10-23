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В Алеппо поновилися авіанальоти і зіткнення

Неділя, 23 жовтня 2016, 01:33

Авіаудари і бої продовжилися на третій день після припинення вогню в сирійському місті Алеппо.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини, що базується в Лондоні.

Перші сирійські або російські авіаудари по Алеппо з моменту закінчення "гуманітарної паузи", яку російська сторона оголосила в четвер, 20 жовтня, відбулися на ключовий лінії фронту на південному заході міста.

Також активізувалися зіткнення і обстріли на лінії фронту між урядовими і повстанськими військами.

Раніше Росія оголошувала про припинення вогню напередодні кожного дня, коли діяла "гуманітарна пауза", але в суботу такого оголошення не було.

Як повідомлялося, в Алеппо на третій день припинення вогню, оголошеного сирійським режимом і Росією, медична евакуація та доставка допомоги так і не почалася.

Раніше повідомлялося, що "гуманітарну паузу" подовжено до 24 жовтня і може бути пролонговано ще.

Росія оголошувала "гуманітарну паузу" нібито з метою дати час цивільним і повстанцям покинути місто. У той же час сирійські повстанці відмовилися покинути місто, заявивши, що терористів серед них немає, а зброю вони не складуть, поки не впаде режим.

Представник однієї з повстанських груп в місті повідомив агенству, що ніхто так і не покинув місто по так званих коридорах.

"Ніхто не пішов по коридорах. Невелика кількість людей, які намагалися пройти, зіткнулися з обстрілом і не змогли піти", - сказав він.

Сирійські державні ЗМІ звинуватили повстанців у тому, що це вони не випускають цивільних з міста.

Як повідомлялося, за підсумками дводенного саміту ЄС в Брюсселі, Європейська рада рішуче засудила атаки сирійського режиму і його союзників, зокрема Росії, на цивільних осіб в Алеппо і закликала до негайного припинення бойових дій і відновлення справжнього політичного процесу під егідою ООН.

ЄС розглядає можливість застосування всіх доступних варіантів, якщо нинішні атаки триватимуть, але цього разу рішення про санкції проти Росії прийнято не було.

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяРосіяЄС
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