В Алеппо возобновились авианалёты и столкновения
Авиаудары и бои продолжились на третий день после прекращению огня в сирийском городе Алеппо.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека, базирующуюся в Лондоне.
Первые сирийские или российские авиаудары по Алеппо с момента окончания "гуманитарной паузы", которую российская сторона объявила в четверг, 20 октября, произошли на ключевой линии фронта на юго-западе города.
Также активизировались столкновения и обстрелы на линии фронта между правительственными и повстанческими войсками.
Ранее Россия объявляла о прекращении огня накануне каждого дня, когда действовала "гуманитарная пауза", но в субботу такого объявления не последовало.
Как сообщалось, в Алеппо на третий день прекращения огня, объявленного сирийским режимом и Россией, медицинская эвакуация и доставка помощи так и не началась.
Ранее сообщалось, что гуманитарная пауза в сирийском городе Алеппо продлена до 24 октября и может быть пролонгирована еще.
Россия объявляла "гуманитарную паузу" якобы с целью дать время гражданским и повстанцам покинуть город. В то же время сирийские повстанцы отказались покинуть город, заявив, что терористов среди них нет, а оружие они не сложат, пока не падет режим.
Представитель одной из повстанческих групп в городе сообщил агенству, что никто так и не покинул город по так называемым коридорам.
"Никто не ушелпо коридорам. Небольшое количество людей, которые пытались пройти, столкнулись с обстрелом и не смогли уйти", - сказал он.
Сирийские государственные СМИ обвинили повстанцев в том, что это они не выпускают гражданских из города.
Как сообщалось, по итогам двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, Европейский совет решительно осудил атаки сирийского режима и его союзников, в частности России, на гражданских лиц в Алеппо и призвал к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению подлинного политического процесса под эгидой ООН.
ЕС рассматривает возможность применения всех доступных вариантов, если нынешние атаки будут продолжаться, но в этот раз решение о санкциях против России принято не было.