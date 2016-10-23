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В Алеппо возобновились авианалёты и столкновения

Воскресенье, 23 октября 2016, 01:33

Авиаудары и бои продолжились на третий день после прекращению огня в сирийском городе Алеппо.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека, базирующуюся в Лондоне.

Первые сирийские или российские авиаудары по Алеппо с момента окончания "гуманитарной паузы", которую российская сторона объявила в четверг, 20 октября, произошли на ключевой линии фронта на юго-западе города.

Также активизировались столкновения и обстрелы на линии фронта между правительственными и повстанческими войсками.

Ранее Россия объявляла о прекращении огня накануне каждого дня, когда действовала "гуманитарная пауза", но в субботу такого объявления не последовало.

Как сообщалось, в Алеппо на третий день прекращения огня, объявленного сирийским режимом и Россией, медицинская эвакуация и доставка помощи так и не началась.

Ранее сообщалось, что гуманитарная пауза в сирийском городе Алеппо продлена до 24 октября и может быть пролонгирована еще.

Россия объявляла "гуманитарную паузу" якобы с целью дать время гражданским и повстанцам покинуть город. В то же время сирийские повстанцы отказались покинуть город, заявив, что терористов среди них нет, а оружие они не сложат, пока не падет режим.

Представитель одной из повстанческих групп в городе сообщил агенству, что никто так и не покинул город по так называемым коридорам.

"Никто не ушелпо коридорам. Небольшое количество людей, которые пытались пройти, столкнулись с обстрелом и не смогли уйти", - сказал он.

Сирийские государственные СМИ обвинили повстанцев в том, что это они не выпускают гражданских из города.

Как сообщалось, по итогам двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, Европейский совет решительно осудил атаки сирийского режима и его союзников, в частности России, на гражданских лиц в Алеппо и призвал к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению подлинного политического процесса под эгидой ООН.

ЕС рассматривает возможность применения всех доступных вариантов, если нынешние атаки будут продолжаться, но в этот раз решение о санкциях против России принято не было.

Темы: СирияРосcияЕС
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