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"Антимайданівець", знятий з літака "Бєлавіа", збирається судитися

Неділя, 23 жовтня 2016, 02:13

Армен Мартиросян, через якого на вимогу СБУ було повернуто літак білоруської авіакомпанії, планує подавати позов для оскарження "протиправних дій з боку української влади".

Про це він повідомив у facebook.

"Буду подавати позов до суду для оскарження протиправних дій у відношенні мене з боку української влади ... Пройдуся по вертикалі українських і європейських судів", - написав він.

Крім того, в інтерв’ю білоруському виданню TUT.by, Мартиросян повідомив, що у нього шукали накопичувач інформації, але не знайшли.

Як відомо, напередодні літак авіакомпанії "Бєлавіа" повернули у київський аеропорт "Жуляни" під загрозою підняти винищувачі. Боїнг 737-800 виконував рейс за маршрутом Жуляни (Київ) - Мінськ, але  був змушений повернутися в аеропорт вильоту. На борту перебували 136 пасажирів і 6 членів екіпажу. 

Після посадки з борта повітряного судна правоохоронні органи України зняли одного пасажира, який є громадянином Вірменії.

В СБУ України повідомили, що літак "Бєлавіа" було повернуто до аеропорта "Жуляни" (Київ) через те, що СБУ отримала інформацію про іноземного громадянина та можливу загрозу національній безпеці держави.

Армен Мартиросян з початку подій на Майдані у Києві фігурував у повідомленнях ЗМІ як прихильник позиції тодішньої влади України, публікував уривки книги екс-глави МВС Віталія Захарченка про "кривавий Майдан" та звертався до екс-президента Віктора Януковича від імені організації "Гражданский союз" із закликами "обуздать "Свободу", дії якої ведуть до "фашизації суспільства". 

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