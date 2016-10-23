"Антимайдановец", снятый с самолета "Белавиа", собирается судиться

Армен Мартиросян, из-за которого по требованию СБУ был возвращен самолет белорусской авиакомпании, планирует подавать иск для обжалования "противоправных действий со стороны украинсих властей".

Об этом он сообщил в facebook.

"Буду подавать иск в суд для обжалования противоправных действий в отношении меня со стороны украинской власти ... Пройдусь по вертикали украинских и европейских судов", - написал он.

Кроме того, в интервью белорусскому изданию TUT.by, Мартиросян сообщил, что у него искали накопитель информации, но не нашли.

Как известно, накануне самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители. Боинг 737-800 выполнял рейс по маршруту Жуляны (Киев) - Минск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 136 пассажиров и 6 членов экипажа.

После посадки с борта воздушного судна правоохранительные органы Украины сняли одного пассажира, который является гражданином Армении.

В СБУ Украины сообщили, что самолет "Белавиа" был возвращен в аэропорт "Жуляны" (Киев) из-за того, что СБУ получила информацию об иностранном гражданине и возможной угрозе нацбезопасности государства.

Армен Мартиросян с начала событий на Майдане в Киеве фигурировал в сообщениях СМИ как сторонник позиции тогдашней власти Украины, публиковал отрывки книги экс-главы МВД Виталия Захарченко о "кровавом Майдане" и обращался к экс-президенту Виктору Януковичу от имени организации "Гражданский союз" с призывами "обуздать "Свободу", действия которой ведут к "фашизации общества".