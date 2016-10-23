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Гройсман: Уряд не підтримає підвищення зарплат депутатам

Неділя, 23 жовтня 2016, 14:10
Гройсман: Уряд не підтримає підвищення зарплат депутатам

Кабінет міністрів відхилить пропозицію народних депутатів про підвищення собі зарплати майже удвічі.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook прем'єр Володимир Гройсман у неділю.

Він нагадав, що минулого тижня Верховна Рада проголосувала висновки та рекомендації народних депутатів щодо внесеного урядом проекту бюджету на 2017 рік.

"Зараз ми в уряді опрацьовуємо зміни, запропоновані народними депутатами", - зазначив Гройсман.

"Ті, які слушні, будуть враховані. Але деякі будуть нами однозначно відхилені. Ми не підтримаємо ініціативу депутатів підвищити самим собі зарплату практично вдвічі", - заявив він.

"Вважаю, що це питання зараз не на часі. Зараз усім нам треба перш за все думати над тим, як підняти доходи звичайним людям. Ми уже заклали в проект бюджету підвищення зарплат учителів, лікарів і в цілому підвищення соціальних стандартів. До другого читання уряд має намір ці позиції тільки посилити", - додав прем'єр.

Як відомо, в ухваленому Радою в четвер проекті постанови №5000-П "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік" пропонується збільшити заробітну плату народного депутата до 25 "мінімалок", що дорівнює 36 тисяч 250 гривень.

Українська правда

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Теми: ГройсманКабінет міністрівВерховна Рада
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