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Гройсман: Правительство не поддержит повышение зарплат депутатам

Воскресенье, 23 октября 2016, 14:10
Гройсман: Правительство не поддержит повышение зарплат депутатам

Кабинет министров отклонит предложение народных депутатов о повышении себе зарплаты почти вдвое.

Об этом написал на своей странице в Facebook премьер Владимир Гройсман в воскресенье.

Он напомнил, что на прошлой неделе Верховная Рада проголосовала выводы и рекомендации народных депутатов относительно внесенного правительством проекта бюджета на 2017 год.

"Сейчас мы в правительстве прорабатываем изменения, предложенные народными депутатами", - отметил Гройсман.

"Те, которые верны, будут учтены. Но некоторые будут нами однозначно отклонены. Мы не поддержим инициативу депутатов повысить самим себе зарплату почти в два раза", - заявил он.

"Считаю, что этот вопрос сейчас не актуален. Сейчас всем нам надо прежде всего думать о том, как поднять доходы обычным людям. Мы уже заложили в проект бюджета повышение зарплат учителей, врачей и в целом повышение социальных стандартов. Ко второму чтению правительство намерено эти позиции только усилить", - добавил премьер.

Как известно, в принятом Радой в четверг проекте постановления №5000-П "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год" предлагается увеличить заработную плату народного депутата до 25 "минималок", что составляет 36 тысяч 250 гривен.

Украинская правда

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Темы: ГройсманКабинет министровВерховная Рада
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