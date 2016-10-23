В ОБСЄ побачили, як бойовики обстріляли Талаківку з важкої зброї

У неділю бойовики обстріляли зі 122-мм артилерії н.п. Талаківка неподалік Маріуполя, внаслідок розривів боєприпасів пошкоджень зазнали 7 житлових будинків.

Про це ввечері 23 жовтня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Обстріл околиць с.Талаківка неподалік Маріуполя незаконні збройні формування ОРДО розпочали 23 жовтня о 9:48. Вогонь зі 122-мм артилерійських систем вони вели з району населеного пункту Безіменне. Це майже 15 км від місця падіння снарядів. Внаслідок розривів потужних артилерійських боєприпасів загалом пошкоджень зазнали 7 житлових будинків. Найбільше постраждали два будинки по вулицях Суворова та Сонячній, у решти – уламками посічені стіни, двері, дахи, вікна, брами та паркани", - повідомили у штабі.

Руйнувань також зазнали лінії електропередач та споживчий газопровід, на якому прямим влучанням боєприпасу було знищено опору.

Внаслідок обстрілу мешканці Талаківки не постраждали.

"Військовослужбовці української сторони СЦКК, які прибули на місце події, виявили 3 розриви 122-мм артилерійських снарядів, які дісталися до населеного пункту. Вони задокументували наслідки порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків та підготували ці матеріали для передачі СММ ОБСЄ. Поруч із спостерігачами СЦКК заходи фотофіксації провели представники СММ ОБСЄ в Україні", - зазначили у штабі.

Українська правда