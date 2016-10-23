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В ОБСЕ увидели, как боевики обстреляли Талаковку из тяжелого оружия

Воскресенье, 23 октября 2016, 19:48

В воскресенье боевики обстреляли из 122-мм артиллерии н.п. Талаковка неподалеку Мариуполя, в результате разрывов боеприпасов повреждения получили 7 жилых домов.

Об этом вечером 23 октября сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Обстрел окрестностей с.Талаковка неподалеку Мариуполя незаконные вооруженные формирования ОРДО начали 23 октября в 9:48. Огонь из 122-мм артиллерийских систем они вели из района населенного пункта Безымянное. Это почти 15 км от места падения снарядов. В результате разрывов мощных артиллерийских боеприпасов в целом повреждения получили 7 жилых домов. Больше всего пострадали два дома по улицам Суворова и Солнечной, в остальных - обломками посечены стены, двери, крыши, окна, ворота и заборы", - сообщили в штабе.

Разрушениям также подверглись линии электропередач и потребительский газопровод, на котором прямым попаданием боеприпаса была уничтожена опора. 

В результате обстрела жители Талаковки не пострадали.

"Военнослужащие украинской стороны СЦКК, которые прибыли на место происшествия, обнаружили 3 разрыва 122-мм артиллерийских снарядов, которые долетели до населенного пункта. Они задокументировали последствия нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков и подготовили эти материалы для передачи СММ ОБСЕ. Вместе с наблюдателями СЦКК фотофиксацию провели представители СММ ОБСЕ в Украине", - отметили в штабе.

 
 
 
 
 

Украинская правда 

Темы: ОБСЕДонбассМинские соглашенияоружие
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