В ОБСЕ увидели, как боевики обстреляли Талаковку из тяжелого оружия

В воскресенье боевики обстреляли из 122-мм артиллерии н.п. Талаковка неподалеку Мариуполя, в результате разрывов боеприпасов повреждения получили 7 жилых домов.

Об этом вечером 23 октября сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Обстрел окрестностей с.Талаковка неподалеку Мариуполя незаконные вооруженные формирования ОРДО начали 23 октября в 9:48. Огонь из 122-мм артиллерийских систем они вели из района населенного пункта Безымянное. Это почти 15 км от места падения снарядов. В результате разрывов мощных артиллерийских боеприпасов в целом повреждения получили 7 жилых домов. Больше всего пострадали два дома по улицам Суворова и Солнечной, в остальных - обломками посечены стены, двери, крыши, окна, ворота и заборы", - сообщили в штабе.

Разрушениям также подверглись линии электропередач и потребительский газопровод, на котором прямым попаданием боеприпаса была уничтожена опора.

В результате обстрела жители Талаковки не пострадали.

"Военнослужащие украинской стороны СЦКК, которые прибыли на место происшествия, обнаружили 3 разрыва 122-мм артиллерийских снарядов, которые долетели до населенного пункта. Они задокументировали последствия нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков и подготовили эти материалы для передачи СММ ОБСЕ. Вместе с наблюдателями СЦКК фотофиксацию провели представители СММ ОБСЕ в Украине", - отметили в штабе.

Украинская правда