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У РФ затримали підозрюваного у вбивстві інкасаторів "ПриватБанку" в Чернігові

Понеділок, 24 жовтня 2016, 05:05

Правоохоронці в Санкт-Петербурзі затримали двох українців, один з яких знаходиться в міжнародному розшуку за вбивство в 2015 році трьох інкасаторів в Чернігівській області.

Про це повідомляє російський сайт "Фонтанка".

Ім'я затриманого Олександр Маклюк. Другий затриманий мовчить. Відзначається, що проживали вони в Росії нелегально.

Обвинувачений в найближчим часом буде поміщений в один зі слідчих ізоляторів Петербурга.

Як пише видання, Україна готує відповідні документи, які дозволять тримати обвинуваченого під арештом, а потім передати поліції України.

Перший заступник голови правління "ПриватБанку" Олег Гроховський на сторінці в Facebook підтвердив цю інформацію.

"Рівно рік тому в Чернігові стався напад і вбивство трьох наших інкасаторів. І ось рівно через рік вбивця спійманий. Допомагаємо йому повернутися на Батьківщину. Готуємо гідну зустріч", - написав він.

Напад на інкасаторів "ПриватБанку" стався в Чернігівській області, на трасі Київ-Чернігів, рік тому 23 жовтня. В результаті нападу загинули троє інкасаторів.

Теми: ПриватРосія
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