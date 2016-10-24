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В РФ задержали подозреваемого в убийстве инкассаторов "ПриватБанка" в Чернигове

Понедельник, 24 октября 2016, 05:05

Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали двух украинцев, один из которых находится в международном розыске за убийство в 2015 году трех инкассаторов в Черниговской области.

Об этом сообщает российский сайт "Фонтанка".

Имя задержанного Александр Маклюк. Второй задержанный молчит. Отмечается, что проживали они в России нелегально.

Обвиняемый в ближайшее время будет помещен в один из следственных изоляторов Петербурга.

Как пишет издание, Украина готовит соответствующие документы, которые позволят держать обвиняемого под арестом, а потом передать полиции Украины.

Первый заместитель председателя правления "ПриватБанка" Олег Гроховский на странице в Facebook подтвердил эту информацию.

"Ровно год назад в Чернигове произошло нападение и убийство трех наших инкассаторов. 
И вот ровно через год убийца пойман. Помогаем ему вернуться на Родину. Готовим достойную встречу", - написал он.

Нападение на инкассаторов "ПриватБанка" произошло в Черниговской области, на трассе Киев-Чернигов, год назад 23 октября. В результате нападения погибли трое инкассаторов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПриватРосcия
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