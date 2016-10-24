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У суді в справі Кернеса допитали радника Авакова

Понеділок, 24 жовтня 2016, 15:01

У Київському районному суді Полтави в ході засідання у справі стосовно міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців був допитаний свідок звинувачення, радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

Про це сам Варченко розповів в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

"Це тривало трохи більше години. Мене запитували переважно про те, що мені відомо щодо подій 25-26 лютого (2014 року), коли зникли Ряполов і Кутянін (потерпілі у справі. Можливість задати мені питання була і у прокурора, і у потерпілих і захисників обвинувачених", – сказав він.

Крім Івана Варченка в суді допитали маму одного з потерпілих Сергія Ряполова та його товариша.

"Допитали трьох свідків звинувачення. Вони, як могли, намагалися підтвердити версію звинувачення, але, на моє глибоке переконання, їм це не вдалося", – сказав агенції адвокат Кернеса Олександр Гунченко.

Після допиту трьох свідків суд оголосила перерву до 14 листопада.

Як повідомлялося, невідомі 25 січня 2014 року напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану в Харкові.

Того ж дня депутат Харківської облради Іван Варченко (ВО "Батьківщина") заявив про викрадення двох активістів Євромайдану – Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова "після того, як вони знімали номери автомобілів "друзів Кернеса" біля готелю"Національ".

Пізніше відділ зі зв'язків з громадськістю ГУ МВС в Харківській області повідомив, що інформація про викрадення активістів Євромайдану не підтвердилася.

2 березня 2015 року Кернес був повідомлений про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.2 ст.127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст.27 ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та про завершення досудового розслідування.

26 березня 2015 р. Генеральна прокуратура передала в суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Кернеса і двох його охоронців.

2 квітня 2015 р. ВССУ оголосив резолютивну частину ухвали про перенесення розгляду справи Кернеса з Дзержинського райсуду Харкова до Київського райсуду Полтави.

*Новину доповнено о 15:53

Теми: Кернессуд
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