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Порошенко ввів Бурбака і Гриніва в Нацраду реформ

Понеділок, 24 жовтня 2016, 15:09

Президент Петро Порошенко ввів до складу членів Нацради реформ голову фракції "БПП" Ігоря Гриніва і голову фракції "Народний фронт" Максима Бурбака.

Про це йдеться в указі президента, опублікованому на сайті Порошенка.

Згідно з указом, до складу Національної ради реформ будуть входити секретар Ради національної безпеки і оборони, а також за згодою голови депутатських фракцій парламентської коаліції.

Також Порошенко змінив представників громадських організацій в Нацраді.

Зокрема, до складу Нацради введені за згодою президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, голова громадської організації "Офіс ефективного регулювання" Олексій Гончарук, президент громадської спілки "Союз українських підприємців" В'ячеслав Клімов і член наглядової ради, співголова ради експертів громадського союзу "Фундація стійкого розвитку України" Владислава Рутицька.

Вони призначені замість Ганни Дерев'янко, Данила Пасько, Валерія Пекаря і Владислава Рашкована.

Як відомо, Нацрада реформ - консультативно-дорадчий орган при президентові з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації. Була створена 13 серпня 2014 року.

Засідання Нацради проходить не рідше 6 разів на рік.

Українська правда

Теми: ПорошенкоНацрадареформи
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