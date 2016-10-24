Порошенко ввел Бурбака и Грынива в Нацсовет реформ

Президент Петр Порошенко ввел в состав членов Нацсовета реформ председателя фракции "БПП" Игоря Грынива и председателя фракции "Народный фронт" Максима Бурбака.

Об этом говорится в указе президента, опубликованном на сайте Порошенко.

Также Порошенко сменил представителей общественных организаций в Нацсовете.

В частности, в состав Нацсовета введены с согласия президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, председатель общественной организации "Офис эффективного регулирования" Алексей Гончарук, президент общественного союза "Союз украинских предпринимателей" Вячеслав Климов и член наблюдательного совета, сопредседатель совета экспертов общественного союза "Фонд устойчивого развития Украины" Владислава Рутицкая.

Они назначены вместо Анны Деревянко, Данила Пасько, Валерия Пекаря (и Владислава Рашкована.

Как известно, Нацсовет реформ - консультативно-совещательный орган при президенте по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации. Была создана 13 августа 2014.

Заседание Нацсовета проходит не реже 6 раз в год.

Украинская правда