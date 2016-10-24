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Мораторій на експорт лісу стимулював контрабанду – Мінагро

Понеділок, 24 жовтня 2016, 15:30

Мораторій на експорт лісу не виконує поставлених перед ним завдань, тобто не вирішує проблем з незаконною вирубкою лісу та не  став підтримкою для галузі деревообробки, а лише призвів до збільшення контрабанди сировини.

Про це в інтервʼю ЄвроПравді повідомила заступник міністра аграрної політики з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева.

"За великим рахунком, разом із введенням мораторію на експорт лісу вся торгівля фактично перейшла в тінь. Просто майже на 100% пішла контрабанда", – розповіла вона.

Тому, підкреслила заступник міністра, в деревообробній галузі "треба міняти всю систему, а не просто забороняти".

"…Він (мораторій) не вирішує тих проблем, які він мав вирішувати. Тобто, мораторій не вирішує проблеми незаконної вирубки лісу або підтримки нашої деревообробної галузі. Ця заборона створює більше проблем, ніж вирішує", – відзначила вона.

Заступник міністра зазначали, що її особиста позиція, так само як і позиція міністерства полягає у тому, що "мораторій потрібно відміняти, але змінивши на інші форми підтримки".

Трофімцева також наголосила на тому, що і повний мораторій на вирубку лісу теж не стане вирішенням системних проблем галузі.

Детальніше про плани Мінагрополітики щодо стимулювання українського агроекспорту і не тільки читайте в статті на ЄвроПравді "Як тільки буде статистика 2016 року, ми знову піднімемо питання перегляду квот".

Європейська правда

Теми: сільське господарство
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