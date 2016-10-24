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Мораторий на экспорт леса привел к росту контрабанды – Минагро

Понедельник, 24 октября 2016, 15:30

Мораторий на экспорт леса не выполняет поставленных перед ним задач, то есть не решает проблем с незаконной вырубкой леса и не стал поддержкой для отрасли деревообработки, алишь привел к увеличению контрабанды сырья.

Об этом в интервью ЕвроПравде сообщила заместитель министра аграрной политики по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

"По большому счету, вместе с введением моратория на экспорт леса вся торговля фактически перешла в тень. Просто почти на 100% пошла контрабанда", – рассказала она.

Поэтому, подчеркнула заместитель министра, в деревообрабатывающей отрасли "надо менять всю систему, а не просто запрещать".

"...Он (мораторий) не решает тех проблем, которые он должен решать. То есть, мораторий не решает проблемы незаконной вырубки леса или поддержки нашей деревообрабатывающей отрасли. Этот запрет создает больше проблем, чем решает", – отметила она.

Заместитель министра отмечали, что ее личная позиция, так же как и позиция министерства заключается в том, что "мораторий нужно отменять, но сменив на другие формы поддержки".

Трофимцева также отметила, что и полный мораторий на вырубку леса тоже не станет решением системных проблем отрасли.

Подробнее о планах Минагрополитики по стимулированию украинского агроэкспорта и не только читайте в статье на ЕвроПравде "Как только будет статистика 2016 года, мы вновь поднимем вопрос пересмотра квот".

Европейская правда

Темы: сельское хозяйство
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