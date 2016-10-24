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Справу військового прокурора сил АТО передали до суду

Понеділок, 24 жовтня 2016, 17:23

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала обвинувальний акт стосовно військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика до суду для розгляду по суті.

Про це повідомляє у понеділок прес-служба Національного антикорупційного бюро.

"На виконання ст. 293 КПК України САП скеровано до суду обвинувальний акт з додатками стосовно військового прокурора сил АТО Кулика К.Г. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення)", – йдеться в повідомленні.

Обвинувальний акт Кулику вручили 21 жовтня в приміщенні бюро.

Як відомо, детективи НАБУ 7 жовтня 2016 року завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення Костянтина Кулика, військового прокурора сил АТО. 

Відтоді стороні захисту детективи НАБУ надали  доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.

Як відомо, НАБУ займається справою Кулика ще з зими. Причиною є наявність у прокурора АТО та його сім'ї дорогих автомобілів та житла у Києві, які не відповідають його задекларованим доходам.

29 червня слідчі Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуком в квартиру прокурора сил АТО.

Генпрокурор Юрій Луценко вважає Кулика дуже важливим для розслідування справи Сергія Курченка.

Українська правда

Теми: НАБУпрокуратура
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