Дело военного прокурора сил АТО передали в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт в отношении военного прокурора сил АТО Константина Кулика в суд для рассмотрения по существу.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Во исполнение ст. 293 УПК Украины САП направлено в суд обвинительный акт с приложениями в отношении военного прокурора сил АТО Кулика К.Г. по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368-2 УК Украины (незаконное обогащение)", – говорится в сообщении.

Обвинительный акт Кулику вручили 21 октября в помещении бюро.

Как известно, детективы НАБУ 7 октября 2016 года завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения Константина Кулика, военного прокурора сил АТО.



С тех пор стороне защиты детективы НАБУ предоставили доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления.

Как известно, НАБУ занимается делом Кулика еще с зимы. Причиной является наличие у прокурора АТО и его семьи дорогих автомобилей и жилья в Киеве, которые не соответствуют его декларируемым доходам.

29 июня следователи Национального антикоррупционного бюро пришли с обыском в квартиру прокурора сил АТО.

Генпрокурор Юрий Луценко считает Кулика очень важным для расследования дела Сергея Курченко.



Украинская правда