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Правозахисники закликають не допустити РФ до Ради ООН з прав людини

Вівторок, 25 жовтня 2016, 02:31
Правозахисники закликають не допустити РФ до Ради ООН з прав людини

Понад 80 благодійних та правозахисних організацій закликали країни ООН не допустити Росію до Ради ООН з прав людини.

Про це повідомляє DW.com.

Підставою вони називають військову операцію в Сирії, внаслідок якої загинуло багато цивільних. Серед підписантів звернення - Human Rights Watch, CARE International та Refugees International.

Цієї п'ятниці, 28 жовтня, Росія, Угорщина та Хорватія змагатимуться за два східноєвропейські місця у Раді з прав людини. Ця Рада розглядає питання порушення прав людини у різних куточках світу.

На думку правозахисників, країни-члени ООН повинні "всерйоз задуматися, чи роль Росії в Сирії (…) робить її компетентною для роботи у головній міжурядовій інстанції ООН в сфері прав людини".

Нагадаємо, що Росія підтримує режим Башара Асада в Сирії в тому числі за допомогою авіації. В ході наступу проурядових військ на контрольовані повстанцями райони Алеппо російська та сирійська авіація знищили близько 20 медичних закладів.

За даними експертів, жертвами авіаударів Росії в Сирії за перший рік участі РФ у війні стали 3600 мирних жителів.

На екстренному засіданні Радбезу ООН на початку жовтня Російська Федерація заблокувала резолюцію Франції щодо запровадження режиму припинення вогню у сирійському Алеппо.

Теми: РосіяООНСиріяправа людини
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