Терорист "Гіві" телефоном розповідає, що нікуди не тікав

Один з ватажків бойовиків ОРДО Михайло Толстих з кличкою "Гіві" заявляє, що не тікав в Придністров'я.

Про це він розповів телефоном одному з видань, підконтрольному бойовикам.

"Майна у мене ніякого немає. Я в цьому плані вільна людина. Ні квартири, нічого ... Я нікуди не збираюся, як був командиром військової частини, так ним і залишаюся ", - сказав він.

При цьому, на питання, де він зараз перебуває, він сказав, що в районі "промзони".

При цьому ніякого підтвердження його слів ЗМІ бойовиків не надали.

У районі "промзони" Авдіївки стоять сили АТО. Бойовики, які перебувають в тому ж районі, намагаються їх звідти вибити.

Як відомо, після усунення росіянина, ватажка бойовиків "Мотороли", з'явилися повідомлення, що "Гіві" втік в Придністров'я.

Українська правда