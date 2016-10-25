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Терорист "Гіві" телефоном розповідає, що нікуди не тікав

Вівторок, 25 жовтня 2016, 10:15

Один з ватажків бойовиків ОРДО Михайло Толстих з кличкою "Гіві" заявляє, що не тікав в Придністров'я.

Про це він розповів телефоном одному з видань, підконтрольному бойовикам.

"Майна у мене ніякого немає. Я в цьому плані вільна людина. Ні квартири, нічого ... Я нікуди не збираюся, як був командиром військової частини, так ним і залишаюся ", - сказав він.

 

При цьому, на питання, де він зараз перебуває, він сказав, що в районі "промзони".

При цьому ніякого підтвердження його слів ЗМІ бойовиків не надали.

У районі "промзони" Авдіївки стоять сили АТО. Бойовики, які перебувають в тому ж районі, намагаються їх звідти вибити.

Як відомо, після усунення росіянина, ватажка бойовиків "Мотороли", з'явилися повідомлення, що "Гіві" втік в Придністров'я.

Українська правда

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Теми: Донбастероризм
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