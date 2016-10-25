Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Террорист "Гиви" по телефону рассказывает, что никуда не сбегал

Вторник, 25 октября 2016, 10:15

Один из главарей боевиков ОРДО Михаил Толстых с кличкой "Гиви" заявляет, что не сбегал в Приднестровье.

Об этом он рассказал по телефону одному из изданий, подконтрольному боевикам.

"Имущества у меня никакого нет. Я в этом плане свободный человек. Ни квартиры, ничего… Я никуда не собираюсь, как был командиром воинской части, так им и остаюсь", - сказал он.

При этом, на вопрос, где он сейчас находится, он сказал, что в районе "промзоны".  

При этом никакого подтверждения его слов СМИ боевиков не предоставили.

 

В районе "промзоны" Авдеевки стоят силы АТО. Боевики пытаются их оттуда выбить.

Как известно, после устранения россиянина, главаря боевиков "Моторолы", появились сообщения, что Гиви сбежал в Приднестровье.

Украинская правда

Темы: Донбасстерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
Все новости...
Реклама: