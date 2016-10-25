Більшість українців хочуть до Євросоюзу – опитування КМІС

49,1% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, виступають за вступ України в Європейський Союз і 39,2% – за вступ до Організації Північноатлантичного договору.



Про це свідчать результати опитування, передають "Українські новини".



Соціологи просили респондентів просили відповісти, як би вони проголосували в разі проведення відповідних референдумів.



Проти вступу в ЄС висловилися 25,4% опитаних, 10,4% – не взяли б участь в голосуванні, а 15,1% – не змогли відповісти.



Вступ до НАТО не підтримали б 31,2% респондентів, 17,8% – не взяли б участь у голосуванні, а 11,8% – не змогли відповісти.



Також опитування проводилося щодо вступу України в Митний союз Єдиного економічного простору (Росія, Білорусь, Казахстан).



Проти приєднання до нього виступили 54,6% опитаних, за – 17,9%, не взяли б участь в голосуванні – 11,2%, а 16,2% – не змогли відповісти.



Опитування проводилося з 16 по 26 вересня.



Методом особистого інтерв'ю було опитано 2 040 повнолітніх респондентів з 110 населених пунктів усіх областей, окрім Криму; в Луганській області дослідження проводилося тільки на підконтрольних українській владі територіях, в Донецькій – як на підконтрольних територіях, так і на непідконтрольних.



Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% – для показників, близьких до 25%, 2,0% – для показників, близьких до 10%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.