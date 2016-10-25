Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Большинство украинцев хотят в Евросоюз – опрос КМИС

Вторник, 25 октября 2016, 14:34

49,1% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии, выступают за вступление Украины в Европейский Союз и 39,2% – за вступление в Организацию Североатлантического договора.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают "Українські новини".

Социологи просили респондентов просили ответить, как бы они проголосовали в случае проведения соответствующих референдумов.

Против вступления в ЕС высказались 25,4% опрошенных, 10,4% – не приняли бы участие в голосовании, а 15,1% – затруднились ответить.

Вступление в НАТО не поддержали бы 31,2% респондентов, 17,8% - не приняли бы участие в голосовании, а 11,8% – затруднились ответить.

Также опрос проводился касательно вступления Украины в Таможенный союз Единого экономического пространства (Россия, Беларусь, Казахстан).

Против присоединения к нему выступили 54,6% опрошенных, за – 17,9%, не приняли бы участие в голосовании – 11,2%, а 16,2% – затруднились ответить.

Опрос проводился с 16 по 26 сентября.

Методом личного интервью были опрошены 2 040 совершеннолетних респондентов из 110 населенных пунктов всех областей, кроме Крыма; в Луганской области исследование проводилось только на подконтрольных украинским властям территориях, в Донецкой – как на подконтрольных территориях, так и на не подконтрольных.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% – для показателей, близких к 25%, 2,0% – для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Темы: социологияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
социология
Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – "Рейтинг"
56% украинцев ожидают от саммита НАТО гарантий вступления Украины
89% украинцев хотят в НАТО
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: