Суд над Чийгозом в Крыму ускоряют – адвокат

Суд в аннексированном Россией Крыму будет рассматривать дело против крымского татарина Ахтема Чийгоза четыре раза в неделю.

Адвокат Николай Полозов не исключает, что интенсификация процесса вызвана желанием оккупационных "властей" вынести приговор до 26 февраля – третьей годовщины митингов под крымским парламентом, в том числе противников аннексии АРК.

"Суд по делу Чийгоза установил график заседаний на ноябрь. Процесс будет идти более интенсивно - 4 дня в неделю вместо трёх", – написал Полозов в Twitter.

"Не исключаю, что ускорение процесса по делу Чийгоза связано с желанием властей вынести приговор к дате событий – 26 февраля", – добавил он.

"Даты заседаний по делу Ахтема Чийгоза в ноябре: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 1", – уточнил адвокат.

Суд по делу Чийгоза установил график заседаний на ноябрь. Процесс будет идти более интенсивно - 4 дня в неделю вместо трёх.#FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 25, 2016

Не исключаю, что ускорение процесса по делу Чийгоза связано с желанием властей вынести приговор к дате событий - 26 февраля.#FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 25, 2016

Даты заседаний по делу Ахтема Чийгоза в ноябре:



1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 1.#FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 25, 2016

Во вторник суд допросил так называемого члена "народного ополчения" Петра Комова как свидетеля и перешел к допросу сотрудника милиции Камила Мазахира Мамедова, перебежчика из МВД Украины в МВД РФ.

Полозов сообщил, что судьи отказались выносить частное определение о действиях Комова для направления в Следственный комитет и прокуратуру, о чем просила защита.

Связь восстановлена. Защитой заявлено ходатайство о вынесении частного определения в связи с показаниями свидетеля Комова по ч4 ст.29 УПК РФ — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 25, 2016

Судьи по делу Чийгоза отказались выносить частное определение о действиях свидетеля Комова для направления в СК и прокуратуру.#FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 25, 2016

Второй свидетель обвинения сегодня Мамедов Камил Мазахир оглы. В 2014 году сотрудник МВД Украины, ныне сотрудник МВД РФ#FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 25, 2016

Как известно, заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза за участие в акции протеста против аннексии Крыма 26 февраля 2014 года обвиняют по ч. 1 ст. 212 УК РФ – организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.

29 сентября 2016 года суд продлил его арест до января 2017 года.