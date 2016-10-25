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Суд над Чийгозом в Крыму ускоряют – адвокат

Вторник, 25 октября 2016, 14:46

Суд в аннексированном Россией Крыму будет рассматривать дело против крымского татарина Ахтема Чийгоза четыре раза в неделю.

Адвокат Николай Полозов не исключает, что интенсификация процесса вызвана желанием оккупационных "властей" вынести приговор до 26 февраля – третьей годовщины митингов под крымским парламентом, в том числе противников аннексии АРК.

"Суд по делу Чийгоза установил график заседаний на ноябрь. Процесс будет идти более интенсивно - 4 дня в неделю вместо трёх", – написал Полозов в Twitter.

"Не исключаю, что ускорение процесса по делу Чийгоза связано с желанием властей вынести приговор к дате событий – 26 февраля", – добавил он.

"Даты заседаний по делу Ахтема Чийгоза в ноябре: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 1", – уточнил адвокат.

Во вторник суд допросил так называемого члена "народного ополчения" Петра Комова как свидетеля и перешел к допросу сотрудника милиции Камила Мазахира Мамедова, перебежчика из МВД Украины в МВД РФ.

Полозов сообщил, что судьи отказались выносить частное определение о действиях Комова для направления в Следственный комитет и прокуратуру, о чем просила защита.

Как известно, заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза за участие в акции протеста против аннексии Крыма 26 февраля 2014 года обвиняют по ч. 1 ст. 212 УК РФ – организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.

29 сентября 2016 года суд продлил его арест до января 2017 года.

Темы: Крымсудкрымские татарыправа человека
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