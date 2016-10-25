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Перша "після Берліну" Контактна група збереться у середу

Вівторок, 25 жовтня 2016, 21:52

Перше після "нормандської" зустрічі в Берліні засідання Контактної групи відбудеться 26 жовтня у Мінську.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"Найголовніше, що вже позначені ці три точки, по яких ми виконуємо домовленості. Ми говоримо про те, що будуть відводиться війська, і по трьох населених пунктах уже ведеться робота, причому це була українська ініціатива. Поки приймаються рішення на самому верху за ініціативою політиків, ми реалізовуємо цей план. Нам необхідно цей досвід, який у нас є, рухати далі і по інших населених пунктах, що і буде реалізовуватися по "Мінську". Вже частина делегації поїхала", – сказав він.

"Для мене важливе засідання гуманітарної підгрупи, на якій буде вирішуватися пріоритетне питання – це звільнення заручників, це для нас дуже важливо, тому зустрічі в Мінську, які проходять як мінімум кожні два тижні, мають для нас фундаментальне значення", – додав він.

 

Теми: Мінські угоди
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