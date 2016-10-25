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Первая "после Берлина" Контактная группа соберется в среду

Вторник, 25 октября 2016, 21:52

Первое после "нормандской" встречи в Берлине заседание Контактной группы состоится 26 октября в Минске.

Об этом в эфире "5 канала" заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

"Самое главное, что уже обозначены эти три точки, по которым мы выполняем договоренности. Мы говорим о том, что будут отводиться войска, и по трем населенным пунктам уже ведется работа, причем это была украинская инициатива. Пока принимаются решения на самом верху по инициативе политиков, мы реализуем этот план. Нам необходимо этот опыт, который у нас есть, двигать дальше и по другим населенным пунктам, и будет реализовываться по "Минск". Уже часть делегации поехала", - сказал он.

"Для меня важно заседания гуманитарного подгруппы, на котором будет решаться приоритетный вопрос - это освобождение заложников, это для нас очень важно, поэтому встречи в Минске, которые проходят, как минимум, каждые две недели, имеют для нас фундаментальное значение", - добавил он.

Темы: Минские соглашения
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