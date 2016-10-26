ООН: Бойовики ІДІЛ вбивають цивільних біля Мосула

В ООН заявляють про отримання повідомлень щодо вбивств цивільних бойовиками угруповання "Ісламська держава", в той час як іракські сили безпеки просуваються в бік Мосула, який є останнім осередком ісламістів в цій країні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

25 жовтня в Комісії ООН з прав людини повідомили про виявлення близько 70 тіл в селі Тулул Насер, що в 35 кілометрах від Мосула. Люди були застрелені.

При цьому в ООН відзначають, що важко перевірити всі злочини, вчинені в Іраку.

Представник Комісії ООН з прав людини Руперт Колвілл заявив у вівторок на прес-конференції в Женеві, що правозахисники продовжують отримувати інформацію про атаки ІДІЛ на цивільних, серед яких жінки і діти.

Раніше CNN з посиланням на джерело в розвідці Іраку повідомило, що терористи ІДІЛ стратили в Мосулі 284 людини.