Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООН: Боевики ИГИЛ убивают гражданских возле Мосула

Среда, 26 октября 2016, 01:48

В ООН заявляют о получении сообщений об убийствах гражданских боевиками группировки "Исламское государство", в то время как иракские силы безопасности продвигаются в сторону Мосула, который является последним очагом исламистов в этой стране.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

25 октября в Комиссии ООН по правам человека сообщили об обнаружении около 70 тел в селе Тулул Насер, что в 35 километрах от Мосула. Люди были застрелены.

При этом в ООН отмечают, что трудно проверить все преступления, совершенные в Ираке.

Представитель Комиссии ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил во вторник на пресс-конференции в Женеве, что правозащитники продолжают получать информацию об атаках ИГИЛ на гражданских, среди которых женщины и дети.

Ранее CNN со ссылкой на источник в разведке Ирака сообщило, что  террористы ИГИЛ казнили в Мосуле 284 человека.

Темы: Ирактерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
Ирак
В Ираке штурмовали посольство Швеции, которая позволила сжечь Коран
Новые горизонты на Ближнем Востоке: МИД сообщил о важных переговорах в Ираке
Зеленский впервые поговорил с премьером Ирака
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: