ООН: Боевики ИГИЛ убивают гражданских возле Мосула

В ООН заявляют о получении сообщений об убийствах гражданских боевиками группировки "Исламское государство", в то время как иракские силы безопасности продвигаются в сторону Мосула, который является последним очагом исламистов в этой стране.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

25 октября в Комиссии ООН по правам человека сообщили об обнаружении около 70 тел в селе Тулул Насер, что в 35 километрах от Мосула. Люди были застрелены.

При этом в ООН отмечают, что трудно проверить все преступления, совершенные в Ираке.

Представитель Комиссии ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил во вторник на пресс-конференции в Женеве, что правозащитники продолжают получать информацию об атаках ИГИЛ на гражданских, среди которых женщины и дети.

Ранее CNN со ссылкой на источник в разведке Ирака сообщило, что террористы ИГИЛ казнили в Мосуле 284 человека.